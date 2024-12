Ceará abre conversas com Alesson, que só deve sair do Vila Nova com pagamento de multa

O Ceará tem interesse na contratação do atacante Alesson, um dos destaques do Vila Nova na Série B do Brasileirão 2024. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô já abriu conversas com os representantes do jogador para tentar viabilizar o negócio.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, uma possível saída do jogador do Vila Nova só aconteceria nos moldes de uma negociação em definitivo, mediante pagamento de multa rescisória. O valor, no entanto, pode ser negociado pelo Ceará.

Alesson, de 25 anos, ganhou destaque após números expressivos com a camisa do Vila Nova na temporada 2024. Ao longo do ano, foram 56 jogos disputados, além de 20 gols e dez assistências, totalizando 30 participações diretas em gols.

Ao longo da carreira, o atacante acumula passagens por Paraná, Bahia, Cuiabá e Goiás, além do próprio Vila Nova.