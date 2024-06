CBF divulga tabela detalhada da 13ª e 14ª rodada da Série D: Veja jogos dos clubes cearenses

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quinta-feira (27), a tabela detalhada até última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

A fase de grupos da competição irá até o dia 21 de julho, que buscam o acesso para a terceira divisão do futebol nacional. Três clubes cearenses participam da competição: Iguatu, Maracanã e Atlético.

Na primeira fase, as equipes participantes serão divididas em oito grupos regionais, e se enfrentarão em turno e returno. Ao desta fase, os quatro melhores colocados de cada grupo avançarão para a segunda fase, disputada no formato de mata-mata, modelo que continuará sendo adotado até a disputa do título. As quatro equipes classificadas para as semifinais vão garantir o acesso para o Brasileirão Série C em 2025.

O documento contém informações das datas, horários e locais das partidas.

13ª rodada

13/07 - 15h - Santa Cruz-RN x Iguatu - Manoel Barretto, em Ceará-Mirim (RN)

13/07 - 16h - Atlético-CE x América-RN - Domingão, em Horizonte

14/07 - 16h - Maracanã x Potiguar-RN Almir Dutra, em Maracanaú

14ª rodada

21/07 - 16h - América-RN x Maracanã - Arena das Dunas, em Natal (RN)

21/07 - 16h - Iguatu x Sousa-PB - Morenão, em Iguatu

21/07 - 16h - Potiguar-RN x Atlético-CE - Edgarzão, em Açu (RN)