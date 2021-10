CBF divulga datas e horários das semifinais da Série D; veja confronto do Atlético-CE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (18), horário, data, local e transmissão das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Os duelos ocorrerão entre os dias 23 e 24 (ida) e 30 e 31 (volta) de outubro

Único representante cearense na competição, o Atlético-CE encara o Campinense-PB, no domingo (24), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte. O duelo decisivo acontece no Estádio Amigão, em Campina Grande, no domingo (31), às 16h (horário de Brasília).

A outra semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro será decidido entre Aparecidense e ABC-RN. A equipe potiguar inicia as disputas atuando fora de casa, no Estádio Municipal Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, no sábado (23), às 16h (horário de Brasília). O duelo da volta acontece no Estádio Frasqueirão, em Natal, no sábado (30), às 16h (horário de Brasília).

Os confrontos da semifinal da Série D serão transmitidos ao vivo pela TV Brasil e a plataforma de streaming ElevenSports.

Leia Mais Jogada Confira quem são os 4 semifinalistas da Série D que conquistaram acesso para Série C

Confira horário, data e local das semifinais da Série D

[IDA] - 23/10/2021 (sábado) - Aparecidense x ABC-RN, às 16h, no Estádio Aníbal Batista de Toledo

[IDA] - 24/10/2021 (domingo) - Atlético-CE x Campinense, às 15h, no Estádio Domingão

[VOLTA] - 30/10/2021 (sábado) - ABC-RN x Aparecidense, às 16h, no Estádio Frasqueirão

[VOLTA] - 31/10/2021 (domingo) - Campinense x Atlético-CE, às 16h, no Estádio Amigão