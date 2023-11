CBF divulga calendário de jogos da seleção brasileira feminina; veja data e horários

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na sexta-feira (10) o calendário de jogos da seleção brasileira feminina no mês de novembro e dezembro. As meninas do Brasil vão jogar em casa três amistosos durante a Data FIFA desses meses.

O primeiro compromisso acontece na quinta-feira (30) contra o Japão, às 15h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. O segundo jogo, contra o mesmo adversário, acontece no domingo (3), às 11h (de Brasília), no estádio Morumbi, também em São Paulo, e o terceiro desafio das meninas será contra a Nicarágua, na quarta-feira (6), às 11h (de Brasília), na arena Fonte Luminosa, em Araraquara, interior paulista.

CONVOCADAS

Goleiras: Letícia - Corinthians; Luciana - Ferroviária e Camila - Santos.

Defensoras: Rafaelle - Orlando Pride; Lauren - Kansas City; Antonia - Levante UD; Kathellen - Real Madrid; Bruninha - Gotham FC; Tamires - Corinthians e Yasmim - Corinthians.

Meio-campistas: Luana - Corinthians; Ary Borges - Racing Louisville; Angelina - OL Reign; Duda Sampaio - Corinthians; Julia Bianchi - Chicago Red Stars e Ana Vitória - PSG.

Atacantes: Bia Zaneratto - Palmeiras; Debinha - Kansas City; Adriana - Orlando Pride; Marta - Orlando Pride; Geyse - Manchester United; Gabi Portilho - Corinthians; Eudimilla - Ferroviária; Gabi Nunes - Levante UD e Priscila - Internacional.

*Sob a supervisão de Victor Ximenes