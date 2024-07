CBF define arbitragem para jogo entre Fortaleza e Flamengo no Maracanã; veja quais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o quarteto de arbitragem para o jogo da 15ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, desta quinta-feira (11), entre Flamengo e Fortaleza, no estádio Maracanã, no Rio Janeiro, às 20h. O quarteto que comanda o jogo será, em sua maioria, de São Paulo.

A árbitra principal será Edina Alves Batista (SP), tendo Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS) como assistentes. O quarto árbitro será Gustavo Holanda Souza (SP). Já o VAR será comandado por Caio Max Augusto Vieira, do RN.

Atualmente, o Flamengo lidera a Série A de 2024 com 31 pontos. Sob comando do técnico Tite, a equipe acumula nove vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Rubro-Negro é a equipe com maior vantagem em confrontos contra o Fortaleza de Vojvoda. Foram quatro vitórias desde 2021 contra duas do Leão.

Confira a equipe de arbitragem completa para Flamengo x Fortaleza: