CBF altera local da partida entre América-RN e Fortaleza pela Copa do Nordeste

A CBF confirmou nesta quinta-feira (9) a alteração do local da partida entre América-RN e Fortaleza, válida pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O duelo será disputado no Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB.

Inicialmente, o confronto estava marcado para a Arena das Dunas, em Natal-RN. No entanto, por questões logísticas relacionadas à montagem do palco para o show da dupla sertaneja Henrique e Juliano, previsto para ocorrer no dia 18 de abril, dois dias após a partida, houve a necessidade da mudança de local.

Sem outra opção viável no estado, o clube potiguar buscou alternativas para sediar o confronto. A Arena América, seu estádio próprio, foi considerada como primeira alternativa, mas acabou descartada.

O espaço é utilizado principalmente para treinamentos e partidas de menor porte do estadual. A capacidade inferior a 5 mil torcedores e a falta dos laudos exigidos para jogos desse nível pesaram na decisão. Já o Frasqueirão, casa do ABC, não entrou em pauta por conta da forte rivalidade entre os clubes.

A data e o horário da partida não sofreram alterações. O confronto segue marcado para a quinta-feira (16), às 19h, mantendo a programação original da rodada do Nordestão.