CBF afasta três árbitros após lances polêmicos na 1ª rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro Série A completou sua primeira rodada e três árbitros já foram afastados pela CBF após lances que geraram repercussões de forma negativa nos seguintes jogos: Vasco x Grêmio; Atlético-GO x Flamengo; Corinthians x Atlético-MG. Os três ficarão de fora das escalas das partidas do Brasileirão e demais divisões por tempo indeterminado.

Os árbitros são Flávio Rodrigues de Souza, André Luiz Skettino e Yuri Elino. A informação foi publicada pelo jornalista Rodrigo Mattos, no UOL, e confirmada pelo ge.

As partidas

Atlético-GO x Flamengo: O time goiano reclama de um pênalti marcado nos acréscimos para os cariocas. A partida acabou com uma vitória do rubro-negro. O presidente do clube goiano, Adson Batista, não poupou críticas e acusações contra o árbitro André Luiz Skettino e a CBF.

“Sobre a arbitragem, uma boa parte é uma vergonha, é uma máfia. Eles entram em campo para fabricar resultados. Eu vivo o futebol 24 horas por dia e ganho tudo no suor, no trabalho. Tenho um time que não tem dívidas, que é equilibrado. Fazer futebol sério é muito difícil. O Flamengo não precisa disso, é um grande clube e tem muita qualidade. O Atlético-GO jogou de igual para igual” disse Adson Batista.

Vasco x Grêmio: O jogo acabou com vitória do Vasco por 2 a 1 e o lance que gerou reclamações foi um pênalti não marcado para a equipe do Grêmio. O vice de futebol do clube gaúcho, Antônio Brum, disse que a atuação de Flávio Rodrigues de Souza foi "uma vergonha".

Corinthians x Atlético-MG: As equipes não saíram do 0 a 0 e a arbitragem recebeu críticas por parte da equipe mineira, que se mostrou insatisfeita com a expulsão de Battaglia, além de defender que o corintiano Fagner merecia cartão vermelho após chegada forte em Zaracho.