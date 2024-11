Caucaia x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e ficha técnica

Caucaia e Ferroviário entram em campo neste sábado (9), às 16 horas, no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE), para jogo da 2ª rodada da Taça Fares Lopes 2024.

A partida marca a estreia do Tubarão da Barra, que 'folgou' na 1ª rodada. Já a Raposa, estreou no último domingo (3), com vitória diante do Atlético por 2 a 1, também no Raimundo de Oliveira.

Por determinação do Ministério Público, apenas a torcida do Ferroviário poderá estar presente no estádio. Os ingressos para o duelo custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) e serão vendidos no próprio estádio, no dia do jogo.

Onde Assistir

FCF TV

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

O Tubarão da Barra chega para a competição com novo técnico, Marcelo Vilar, e reformulado, tendo contratado 16 novos atletas.

Entre os mais conhecidos do futebol cearense, estão Roney (atacante com passagens anteriores pelo Ferrão), Janeudo (volante também ex-Ferrão), Davi Torres (meia que foi bem no Iguatu), Ray (lateral-direito que se destacou no Maracanã), Fernando Ceará (lateral-esquerdo, também ex-Iguatu), Carlão (goleiro que subiu para a Série C do Brasileiro com o Atlético) e Rayr (goleiro que foi bem no Maracanã).

De remanescentes, foram apenas 3: Ciel, Kiuan e Wilker. Além disso, um grupo de jogadores da base foi promovido para integrar o elenco profissional.

O Ferroviário já conquistou a Taça Fares Lopes em duas ocasiões, nos anos de 2018 e 2020. Na edição mais recente, o time alcançou o vice-campeonato.

O Caucaia é comandado pelo experiente técnico Oliveira Canindé e conta com jogadores rodados, como o goleiro Douglas Dias, ex-Ferroviário, os atacantes Adilson Bahia e Siloé, o volante Lincoln, ex-Ferroviário, e os zagueiros Túlio e Leandro Amaro, formam a base do time para a competição.

Ficha Técnica

Competição: Taça Fares Lopes 2024

Fase: 2ª rodada da 1ª Fase

Data e Horário: 9 de novembro de 2024 - 16h

Local: Raimundo de Oliveira, em Caucaia (CE)