Caucaia empata com o Campinense em estreia eletrizante na Série D do Campeonato Brasileiro

O Caucaia estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com empate em uma partida eletrizante e que teve chuva de gols. O time cearense sofreu um gol no final do jogo e ficou no 3 a 3 com o Campinense, neste domingo (6), em partida disputada no Estádio Raimundão, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O time paraibano saiu na frente, aos 47 minutos do 1º tempo, com Matheus Régis, mas a grande emoção estava guardada para a etapa final, que contou com nada menos que cinco gols.

A equipe cearense empatou com Alysson, aos 13 minutos, em um chutaço de fora da área. Golaço. Aos 20 minutis, Vitinho virou a partida para o time da casa, iniciando uma série de gols em curto espaço de tempo. Cinco minutos depois, aos 25, Rafinha deixou tudo igual. No lance seguinte, aos 28, Vitor Ribeiro fez 3 a 1 para o Caucaia.

Tudo parecia se encaminhar para uma vitória do time cearense, até que aos 45 minutos do 2º tempo, Vitinho empatou para o Campinense e decretou o placar final.

O Caucaia volta a campo no próximo domingo (13), para enfrentar o Central-PE, às 15 horas, no estádio Lacerdão. Na estreia, o time pernambucano perdeu para o América-RN por 1 a 0, fora de casa.