Castelão tem público modesto do Fortaleza e ‘invasão’ argentina na Libertadores; veja fotos

Ao todo, 27.955 torcedores estiveram presentes no estádio

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 21:14)
Jogada
Foto: Kid Júnior/SVM

Menos de 30 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar o empate em 0 a 0 entre Fortaleza Vélez Sarsfield, da Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2025.

Ao todo, 27.955 torcedores estiveram presentes no estádio, com uma renda bruta de R$ 537.534,00. Apesar do público considerado modesto para um mata-mata de Libertadores, a torcida do Fortaleza buscou apoiar o time ao longo dos 90 minutos.

Foto do Castelão, que teve público modesto do Fortaleza e ‘invasão’ argentina na Libertadores
Legenda: Castelão tem público modesto do Fortaleza e ‘invasão’ argentina na Libertadores
Foto: Kid Júnior/SVM

Foto da torcida do Vélez em jogo contra o Fortaleza na Arena Castelão
Legenda: Torcida do Vélez em jogo contra o Fortaleza na Arena Castelão
Foto: Kid Júnior/SVM

Ao fim da partida, porém, a reação foi de vaias dos torcedores tricolores diante do resultado de empate no placar. A torcida do Vélez, por outro lado, esteve em bom número no Castelão e chamou atenção pelo volume de seus cantos nas arquibancadas.

Fortaleza e Vélez Sarsfield voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), na Argentina, para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, também às 19h, no horário de Brasília.

