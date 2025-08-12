Castelão tem público modesto do Fortaleza e ‘invasão’ argentina na Libertadores; veja fotos

Menos de 30 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para acompanhar o empate em 0 a 0 entre Fortaleza e Vélez Sarsfield, da Argentina, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores 2025.

Ao todo, 27.955 torcedores estiveram presentes no estádio, com uma renda bruta de R$ 537.534,00. Apesar do público considerado modesto para um mata-mata de Libertadores, a torcida do Fortaleza buscou apoiar o time ao longo dos 90 minutos.

Legenda: Castelão tem público modesto do Fortaleza e ‘invasão’ argentina na Libertadores Foto: Kid Júnior/SVM

Legenda: Torcida do Vélez em jogo contra o Fortaleza na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Ao fim da partida, porém, a reação foi de vaias dos torcedores tricolores diante do resultado de empate no placar. A torcida do Vélez, por outro lado, esteve em bom número no Castelão e chamou atenção pelo volume de seus cantos nas arquibancadas.

Fortaleza e Vélez Sarsfield voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (19), na Argentina, para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, também às 19h, no horário de Brasília.