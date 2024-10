Castelão recebe visita técnica da Fifa visando Copa do Mundo Feminina de 2027

O Castelão recebeu nesta segunda-feira (7), uma visita técnica da FIFA visando a Copa do Mundo Feminina de 2027. O Castelão é um dos 12 estádios que estão na disputa para sediar jogos da primeira edição do principal torneio mundial feminino a ser realizada no Brasil e na América do Sul.

Uma comitiva da Fifa de oito pessoas compareceu ao Castelão e a Federação Cearense de Futebol fez uma apresentação do futebol feminino no Ceará, competições e conquistas.

O Secretário de Esportes fez uma apresentação mais técnica sobre o Castelão e depois eles se dividiram em vários grupos e foram pra vistoria. Na ocasião, a comitiva avaliou o atual estado do Castelão.

Legenda: O futebol cearense tem competições femininas de base e profissional, com Ceará e Fortaleza dominando a modalidade Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Nesse primeiro momento não houve nenhum pedido ou recomendação. Em novembro haverá outra visita, mas ainda sem data definida.

Em novembro, a FIFA fará novas avaliações com foco em centros de treinamento e hotéis para as seleções. O anúncio das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 está programado para o início do ano que vem. Pelo menos oito estádios são necessários para organizar o torneio planejado para ocorrer entre junho e julho de 2027.

Inspeções da FIFA

A turnê da FIFA teve início no dia 25 de setembro, no Rio de Janeiro, com uma visita ao Maracanã. O grupo de especialistas operacionais da FIFA realizará inspeções avaliando estádios, transporte, aeroportos, infraestrutura técnica e aspectos como venda de ingressos e hospitalidade. Eles prestarão atenção especial à infraestrutura existente dos estádios, identificando as áreas que precisem ser aprimoradas ou modernizadas para atender os requisitos de organização da Copa do Mundo.

Legenda: O Maracanã, no Rio de Janeiro, foi o primeiro estádio visitado pela FIFA Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"O Brasil apresentou 12 opções muito boas e estamos felizes de estar aqui para realizar um processo de escolha tão competitivo, que determinará quais cidades e estádios sediarão a décima edição da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Não vemos a hora de trazer o torneio para a América do Sul pela primeira vez", disse Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que lidera a delegação.

"Parte do processo de avaliação envolve analisar o custo de organizar o torneio nas cidades-sede candidatas e quanto poderia ser gerado como receita. Outro aspecto fundamental que nos interessa é entender como as cidades usariam a Copa do Mundo Feminina da FIFA para gerar um impacto positivo sobre suas comunidades e, em particular, para incentivar meninas e mulheres a se envolverem com o futebol", comentou Martin.

As 12 cidades-sede candidatas a receberem jogos da Copa do Mundo são: Belém (Estádio Mangueirão), Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Cuiabá (Arena Pantanal), Fortaleza (Arena Castelão), Manaus (Arena da Amazônia), Natal (Arena das Dunas), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena de São Paulo).