Caso Robinho: julgamento no STJ deve ocorrer apenas em 2024

O caso Robinho tem novo desdobramento. O julgamento sobre a homologação ou não da sentença decretada pela justiça italiana deve ocorrer apenas em 2024 por causa de aspectos processuais. A informação é do O Globo Esportes. O ex-jogador foi condenado por agressão sexual.

Em resposta ao ministro Francisco Falcão, relator do processo, a embaixada da Itália no Brasil informou "que a possibilidade de reconhecimento pela justiça brasileira da pena aplicada pelas autoridades italianas é reconhecida pelo ordenamento juridico do país europeu", explicou O Globo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu o comunicado no dia 26 de novembro. O Tratado de extradição entre os dois países prevê a execução da pena aplicada pela justiça italiana. A partir do dia 30 de novembro a defesa do ex-jogador teve cinco dias para se manifestar.

A última sessçao de julgamento da Corte Especial do STJ será no dia 19 de dezembro, uma quarta-feira. No entanto, o caso de Robinho não está entre as pautas divulgadas. Desse modo, a decisão vai ficar para o próximo ano.

RELEMBRE O CASO

Segundo o Ministério Público, o crime aconteceu na Sio Café, conhecida boate de Milão, em 22 de janeiro de 2013. Na época, Robinho atuava como um dos principais atletas do Milan. Além dele e do amigo, outros quatro brasileiros participaram da violência sexual contra a vítima.

Na data, a jovem de origem albanesa foi ao local para comemorar o aniversário de 23 anos e foi atacada pelo grupo no camarim. No fim desta semana, ela completará 32 anos.

Conforme o Ministério Público, os brasileiros teriam embriagado a jovem e a violentado sexualmente diversas vezes. A defesa do jogador, na época, afirmou que não existem provas de que a relação foi sem consentimento.

A acusação foi baseada no depoimento da vítima e em conversas telefônicas interceptadas do grupo de suspeitos, com comentários pejorativos sobre o ocorrido.