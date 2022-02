Ministério Público de Milão envia pedido de extradição e de prisão internacional de Robinho

O Ministério Público de Milão, Itália, enviou um pedido de extradição e um mandado de prisão internacional ao Ministério da Justiça brasileiro em nome de Robinho. As informações são do jornal italiano La Repubblica.

Conforme a Constituição Federal de 1988, não é permitido que brasileiros natos sejam extraditados, em caso de condenação proferida em outro país, no entanto, a medida pode permitir que o atleta seja preso caso decida deixar o Brasil.

O atacante Robinho foi condenado, em janeiro, pela última instância da justiça italiana, a Corte de Cassação de Roma, a nove anos de prisão, por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa realizada em 2013, na cidade de Milão. Ricardo Falco, amigo do jogador, também foi condenado pelo caso.

RELEMBRE O CASO

Segundo o Ministério Público, o crime aconteceu na Sio Café, conhecida boate de Milão, em 22 de janeiro de 2013. Na época, Robinho atuava como um dos principais atletas do Milan. Além dele e do amigo, outros quatro brasileiros participaram da violência sexual contra a vítima.

Na data, a jovem de origem albanesa foi ao local para comemorar o aniversário de 23 anos e foi atacada pelo grupo no camarim. No fim desta semana, ela completará 32 anos.

Conforme o Ministério Público, os brasileiros teriam embriagado a jovem e a violentado sexualmente diversas vezes. A defesa do jogador, na época, afirmou que não existem provas de que a relação foi sem consentimento.

A acusação foi baseada no depoimento da vítima e em conversas telefônicas interceptadas do grupo de suspeitos, com comentários pejorativos sobre o ocorrido.

Conversas gravadas

Nas interceptações, iniciadas em janeiro de 2014, em telefones grampeados e escutas instaladas em carro usado por Robinho, revelam que ele e o amigo Falco sabiam do estado da vítima.

Segundo uma das transcrições reveladas pelo GE, o jogador foi avisado da investigação pelo músico Jairo Chagas, que tocou na boate na mesma noite de 2013, e afirmou: "Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu".

"Olha, os caras estão na m****... Ainda bem que existe Deus, porque eu nem toquei aquela garota. Vi (nome de amigo), e os outros f****** ela, eles vão ter problemas, não eu... Lembro que os caras que pegaram ela foram (nome de amigo) e (nome de amigo) [...] Eram cinco em cima dela", completou.

Numa outra conversa com o músico, este pergunta a Robinho se ele não transou com a mulher. O jogador nega, e Chagas diz: "Eu te vi quando colocava o pênis dentro da boca dela". Robinho responde que "isso não significa transar".

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte