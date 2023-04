Caso Cuca: menina de 13 anos tentou suicídio após violência sexual, afirma advogado

Vítima em estupro causado por Cuca, Eduardo e Henrique, então atletas do Grêmio, chegou a tentar suicídio. É o que diz o advogado Willi Egloff, representante da menina de 13 anos na época. O crime em que o atual técnico do Corinthians está envolvido ocorreu em 1987.

"Esta informação está correta (que a vítima tentou o suícidio). No entanto, eu não me lembro com certeza se isso aconteceu imediatamente após o evento ou mais tarde", disse em entrevista ao portal UOL.

A vítima que acusa o técnico Cuca de estupro reconheceu o treinador como um dos agressores. O advogado dela também revelou que o sêmen dele foi usado como prova na investigação. Os três ficaram presos em 1987 e foram levados a julgamento na Suíça dois anos depois.

Contratação como treinador do Corinthians

O técnico brasileiro vem enfrentando uma série de protestos contra a contratação dele pelo Corinthians. Durante sua apresentação no clube, ele afirmou não ter sido reconhecido pela menina.