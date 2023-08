Carro que era de Lewis Hamilton, avaliado em R$ 46 milhões, fica destruído após acidente; veja

Um modelo do carro Pagani Zonda 760LH, que já foi do piloto inglês da Fórmula 1 Lewis Hamilton, ficou destruído após um acidente automobilístico. A batida envolvendo o ex-carro de Hamilton aconteceu na noite da última terça-feira (15), no Reino Unido.

De acordo com o jornal The Sun, Hamilton vendeu o carro em 2022 por 8,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões). O piloto havia encomendado o carro há sete anos a Horacio Pagani, engenheiro fundador da Pagani, empresa que produz o Zonda 760LH.

VEJA FOTOS DE COMO FICOU O CARRO

Lewis Hamilton, de 38 anos, é o atual quarto colocado na classificação geral da Fórmula 1 2023, com 148 pontos e quatro pódios. Na última corrida, o GP da Bélgica, o piloto inglês ficou na quarta colocação, atrás de Leclerc, Perez e Verstappen.