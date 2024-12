Carlão superou drama familiar para ser herói do título do Ferroviário: 'Quase não voltei para jogar'

A Taça Fares Lopes de 2024 entrou para a história do Ferroviário com a conquista do tricampeonato, e o nome de Carlão ficará marcado como um dos grandes heróis do título. Neste último sábado (7), no Estádio Presidente Vargas, o time coral bateu o Floresta por 2 a 0 no jogo de volta, igualando o resultado da primeira partida, que havia terminado em 2 a 0 para o Verdão.

A decisão então foi para as penalidades máximas, onde o goleiro Carlão teve papel decisivo: além de converter um pênalti, ele defendeu duas cobranças e garantiu a vitória do Ferroviário por 7 a 6.

Legenda: Carlão comemora defesa em disputa de pênaltis na decisão da Fares Lopes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Drama familiar

Mas o que torna essa conquista ainda mais especial é a história pessoal de Carlão, que passou por um momento extremamente delicado antes da final. Recentemente, o goleiro enfrentou uma grande batalha fora dos gramados: sua mãe sofreu um infarto e chegou a ser entubada, deixando o jogador em um estado de angústia. Apesar disso, Carlão se manteve firme, decidiu voltar para cumprir seu compromisso com a equipe e, em sua volta, mostrou a que veio.

"Eu quase não voltei para jogar. O que minha mãe passou foi muito difícil, e eu não sabia se tinha condições de continuar. Mas ela, graças a Deus, está se recuperando, e eu sabia que meu dever era estar aqui com os meus companheiros. Esse título é para ela e para a nossa torcida. O Ferroviário me deu tanto, e hoje eu tenho certeza de que tudo valeu a pena", declarou o goleiro emocionado, logo após a vitória.

Legenda: Carlão pega pênalti em decisão da Fares Lopes Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Superação e destaque

A superação de Carlão dentro e fora de campo não passou despercebida. Com suas boas atuações na Taça Fares Lopes, o goleiro se destacou como um dos principais nomes da competição e despertou o interesse de clubes, incluindo algumas equipes da primeira divisão do Campeonato Cearense de 2025. Seu nome passou a circular nos bastidores do futebol local, com especulações sobre uma possível transferência para outra equipe.

O contrato de Carlão com o Ferroviário chegou ao fim após a Taça Fares Lopes, e, apesar do assédio de outros clubes, o goleiro faz questão de dar prioridade ao time coral.

"Meu contrato acabou agora, mas, por respeito ao clube, quero escutar a proposta do Ferroviário antes de qualquer coisa. Se for algo positivo para ambas as partes, vou continuar para ajudar o Ferroviário a alcançar ainda mais conquistas. Mas, de toda forma, vou analisar com calma o que poderá surgir daqui pra frente.", afirmou.