Cariri empata sem gols com o Icasa e garante a acesso inédito à Série A do Cearense

Icasa e Cariri empataram sem gols no jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense Série B e o resultado classificou a equipe negro anil para a divisão principal do futebol cearense em 2025. Em cinco anos de existência, o primeiro clube-empresa de Juazeiro do Norte chega à elite cearense.

O empate favoreceu ao Cariri porque o Carcará havia vencido o jogo de ida, que também havia sido realizado no Romeirão, na semana passada, por 2 a 1, que acabou sendo o placar agregado também. Na final, o jovem clube caririense vai encarar o Tirol, que foi a primeira SAF do futebol cearense.

A decisão será realizada em jogo único, no próximo sábado (27), no estádio Presidente Vargas. O jogo acontece em Fortaleza porque o Tirol tem melhor campanha geral que o Cariri.

Para chegar à final, o Tirol eliminou o Itapipoca, com um placar agregado, nos dois jogos, de 6 a 4. Na ida, no Perilo Teixeira, os dois times empataram em 2 a 2, mas no jogo de volta, no sábado (20), a Coruja bateu o Garoto Travesso por 4 a 2.