Cano encerra Libertadores com marca histórica na competição e mais gols que Boca Juniors; veja

Além de se tornar campeão pelo Fluminense, o argentino Germán Cano terminou sua passagem pela Libertadores de 2023 como artilheiro do torneio, com um total de 13 gols marcados na competição, um gol a mais que a soma de todo o time do Boca Juniors, o vice-campeão. O atacante ainda superou Fred, ídolo do time tricolor, como maior artilheiro da história do Fluminense na Libertadores. Em duas edições disputadas foram 16 gols em 16 jogos.

Em cinco edições, Fred marcou 15 tentos em 29 partidas.

Thiago Neves é o terceiro maior artilheiro tricolor na competição com sete gols. Encerrando o TOP-5, Washington tem seis e Rafael Moura soma cinco gols.

Artilharia da Libertadores 2023

Cano (Fluminense): 13 gols Paulinho (Atlético-Mg): 7 gols Pabón (Atlético Nacional): 6 gols

John Kennedy

Outra peça fundamental na trajetória do Fluminense na Libertadores de 2023 foi John Kennedy. O atleta marcou em todas as fases eliminatórias da competição. Com quatro gols marcados no torneio, o talismã de Fernando Diniz marcou nos seguintes jogos:



*Sob supervisão de Alexandre Mota