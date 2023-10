Campeonato Cearense Feminino começa neste sábado; veja jogos

O Campeonato Cearense Feminino de 2023 começa neste sábado (21). Fortaleza e Ceará estreiam em casa na competição e são os grandes favoritos ao título.

Atual campeão, o Fortaleza estreia contra o Arsenal, às 15 horas no CT Ribamar Bezerra. Já o Ceará, recebe o Juventus, às 15 horas, no estádio Franzé Morais. O outro jogo será entre Juasal e R4, às 16 horas no Romeirão.

Regulamento

Ao todo, seis equipes disputarão o Estadual. Os clubes jogarão uma fase classificatória em que os quatro melhores classificados garantem vagas nas semifinais, com os dois vitoriosos nos confrontos se encontrando para a final do Estadual.

Como chegam leoninas e alvinegras

O Fortaleza será comandado pelo técnico Guilherme Giudice. O clube manteve a base que disputou o Campeonato Brasileiro Feminino A2 e conta com novas atletas oriundas das categorias de base, que disputaram e conquistaram uma inédita classificação no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20.

As novidades ficam por conta da volante Natiele, que retorna ao Clube após período fora, e da zagueira Lourdes, recuperada de lesão no joelho.

No Ceará, Erivelton Viana, campeão brasileiro da série A2 em 2022 está de volta. Ao fim do Campeonato Brasileiro A1, no qual o Ceará acabou rebaixado, o clube passou por muitas mudanças no grupo de atletas que entrarão em campo neste segundo semestre.

Ao todo, foram 10 contratações. Incluindo nomes com passagens vitoriosas pelo Alvinegro, caso de Jady, Edna e Lana, titulares na campanha do título brasileiro da A2 de 2022.