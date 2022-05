Campeonato Cearense de Canoa Havaiana será disputado neste final de semana; veja detalhes

A 1ª Etapa do Campeonato Cearense de Canoa Havaiana movimenta a Beira Mar no final de semana. Com 160 competidores inscritos, o evento acontece no sábado (21) e no domingo (22) sendo disputada em três categorias: iniciante, amador e open.

A competição terá início às 07h30 do sábado, com a disputa da categoria amadora feminina, masculina e mista, com percurso de 5km. Na sequência, acontece o trajeto da categoria open feminina, às 08h30, e, às 10h, a masculina e a mista.

No último dia de competição, o evento ocorrerá das 07h30 às 10h, com a disputa das categorias iniciante, amador e open, masculina, feminina e mista.

As regras do evento serão passadas aos competidores antes do início das provadas. As equipes devem estar com suas formações e canoas em até 10 minutos antes da disputa.

Serviço

Competição: Campeonato Cearense de VA'A 2022

Datas: 21/05 e 22/05 de 2022 (sábado e domingo)

Local: Beira Mar, em Fortaleza (CE)

