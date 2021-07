Camilo Santana fala sobre retorno de torcedores aos estádios: "estamos bem pertinho"

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT), falou pela primeira sobre a volta das torcidas aos estádios de futebol cearenses. Durante lançamento do programa Futpaz, ao lado dos presidentes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, o gestor sinalizou que o retorno do público está próximo.

"Infelizmente nós estamos vivendo um momento de pandemia. Doido para voltar as torcidas para o futebol, voltar a normalidade, pessoal do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário poderem voltar ao estádio. Estamos bem pertinho para isso".

Nesta semana, a CBF acionou as federações locais para intensificar as negociações junto às autoridades locais para liberar o retorno dos torcedores para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. A FCF, ao colunista Gustavo de Negreiros, confirmou que há conversas em curso.

Futpaz

Lançado junto com os presidentes e o governador, o Futpaz tem o objetivo de proporcionar a prática do futebol nas Areninhas com profissionais habilitados e ex-atletas, desenvolvendo habilidades e potencializando a modalidade esportiva praticada no Estado. O projeto terá duração de dez meses e vai beneficiar 2.400 crianças com idade de 7 a 12 anos, em 24 núcleos instalados em areninhas esportivas a serem definidas na Capital.