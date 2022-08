Caio Alexandre é apresentado pelo Fortaleza e reforça desejo de seguir no clube: 'ficar muito tempo'

O volante Caio Alexandre foi apresentado pelo Fortaleza na última segunda-feira (22). O atleta pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada. Na coletiva, o atleta ressaltou o desejo de ficar no clube por muito tempo.

"Vim sabendo desse contrato de quatro meses, mas como falei com o presidente (Marcelo Paz) e o Alex (vice-presidente), que não quero ficar aqui por quatro meses, quero ficar por muito tempo. Para isso, vou entregar o meu melhor todo dia, trabalhar, e quero que essa parceria continue por muito tempo porque me encantei por esse lugar. No que depender de mim, vou conversar lá (no Canadá), conversar, porque o jogador rende quando está feliz”, declarou.

Legenda: O volante Caio Alexandre utilizará a camisa de número 8 do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Revelado pelo Botafogo, Caio Alexandre também destacou a parceria com o zagueiro Marcelo Benevenuto, um dos destaques do Leão. O volante explicou que a amizade ajudou na negociação.

“Já conhecia o Marcelo (Benevenuto) e o Zé (Welison). A gente tem uma relação muito boa. Liguei para o Marcelo e falei que tinha chegado a proposta do Fortaleza, que ia aceitar. O Marcelo falou ‘pode arrumar a mala e vir com tudo que você tem, porque você não vai querer voltar’. Quero viver o clube intensamente, todos os dias e fazer parte dessa história”, contou o jogador.

Caio Alexandre foi relacionado, mas não estreou na vitória contra o Corinthians por 1 a 0, no último domingo (21), na Arena Castelão, pelo Brasileirão. A próxima oportunidade de entrar em campo pode ser no domingo (28), às 16h, no Morumbi, pela 24ª rodada da competição nacional.

Assista a coletiva de Caio Alexandre