Cabeça de porco é arremessada em campo no jogo entre Corinthians e Palmeiras; Polícia investiga caso

Uma cabeça de porco foi arremessada pela torcida do Corinthians no gramado da Neo Química Arena, na noite dessa segunda-feira (4), na cidade de São Paulo, durante a realização do clássico contra o Palmeiras, em partida pela série A do Campeonato Brasileiro. A Polícia Civil investiga como a parte do cadáver do animal, considerado mascote do time Alviverde, entrou no estádio. O Alvinegro do Parque São Jorge foi quem venceu o jogo, por 2 a 0.

O item foi atirado no campo no primeiro tempo, quando o meia palmeirense Raphael Veiga se preparava para cobrar um escanteio. Para a partida seguir, o atacante corintiano Yuri Alberto retirou a cabeça do local com um chute. "Quase quebrei meu pé. Pensei que era uma almofada, alguma coisa assim, mas era uma cabeça de porco. Quase machuquei o pé", revelou o atacante alviverde.

O titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), delegado Cesar Saad, informou, ao portal GE, que um funcionário da equipe de segurança relatou ter visto a cabeça de porco ser arremessada por cima das grades que separam a rua do setor Sul do estádio.

O caso teria acontecido durante a queima de fogos no local, enquanto as esquipes entravam em campo. Imagens do circuito de segurança da arena devem ser usadas pela Polícia nas investigações.

Ainda na partida, dois homens suspeitos de envolvimento no episódio foram detidos e conduzidos ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). A dupla negou o crime, sendo liberada após prestar depoimento.

Ainda conforme o portal GE, nas redes sociais, um usuário se identificou como autor do arremesso da cabeça no gramado. Em seu perfil, o indivíduo postou um vídeo em que aparece com a cabeça de porco num saco e diz que a levaria para o estádio. Todas as publicações do homem são com filtro escondendo o rosto ou com a mão na face.

O árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, deve registrar o incidente na súmula da partida e, assim, o Corinthians pode ir a julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo incidente.