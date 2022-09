Brigas de torcidas do Sport e Náutico deixa três baleados em Recife

Uma briga entre torcidas organizadas deixou três homens baleados em Recife. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25) como tentativa de homicídio. Imagens que circulam nas redes sociais mostram confusão e correria durante o momento.

A briga ocorreu nas proximidades da sede do Náutico. A equipe foi derrotada pelo Sport na quarta-feira (28). Antes, o vidro do ônibus que levava os jogadores do Timbu foi quebrado por vândalos na chegada à Ilha do Retiro, local da partida.

O duelo entre as equipes era decisivo, pois o Sport corria em busca de entrar no G4 enquanto o Náutico tentava deixar a zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro.

As imagens mostram correria e também é possível ouvir som de tiros. A Polícia Militar teria usado balas de borracha para dispersar as torcidas, segundo moradores da área. Em relato, policiais militares afirmam ter encontrado três homens feridos por arma de fogo, prestaram socorro e levaram o trio para o hospital. Os tiros teriam sido disparadoso por quatro pessoas, que fugiram do local.

A Polícia Civil informou que as investigações já começaram e seguirão até o esclarecimento da ocorrência.

Os feridos foram levados para o Hospital da Restauração. São eles: Laerte José (21 anos) - recebeu alta nesta quinta-feira (29), Alexsandro Cabral de Oliveira (30 anos) - passou por cirurgia e Wallace José Barbosa da Silva (20 anos), na unidade de trauma, estão com quadro de saúde estável.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte