Presidente da Mancha Verde é espancado após briga entre torcidas de Palmeiras e Cruzeiro

Torcidas organizadas do Cruzeiro e do Palmeiras se enfrentam na rodovia Fernão Dias, km 597, em Carmópolis de Minas, em Minas Gerais. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver integrantes da Mancha Verde sendo agredidos a pauladas e sangrando.

Legenda: Integrantes da torcida do Palmeiras sendo agredidos por membros da organizada do Cruzeiro Foto: Reprodução

Dois torcedores tiveram ferimentos leves e dois moderados. Os quatro foram encaminhados para o Pronto Atendimento Municipal de Oliveira, segundo a Concessionária Arteris, que cuida da rodovia.

Torcedores da Raposa que iam para Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta pela Série B. Já os palmeirenses iam rumo a Belo Horizonte, onde o grupo encara o Atlético-MG pela Série A. Os dois jogos serão nesta quarta-feira.

O confronto foi registrado e vários vídeos do momento circulam nas rede sociais. As imagens mostram torcedores do Palmeiras sangrando, outro caído no asfalto e outras agressões.

A Máfia Azul se manifestou por meio das redes sociais. "Hoje aconteceu um fato lamentável onde precisamos agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estão presentes para acompanhar o espetáculo de logo mais em Campinas, onde o Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta", diz a nota.

A Mancha Verde, organizada que também esteve no confronto, ainda não se pronunciou.