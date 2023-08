Brasileira de 15 anos conquista o Mundial sub-18 de judô

O Brasil continua fazendo história no judô. Depois de ganhar cinco medalhas no Grand Prix de Zagreb, no fim de semana, com a equipe adulta, o país voltou ao pódio nesta quarta-feira, pelo mundial sub-18. E com medalha dourada. A jovem Clarice Ribeiro, da categoria até 44kg, superou Otgonjargal Togtbaatar, da Mongólia, na decisão para garantir o ouro. Foi o quinto verde amarelo na história da competição.



Estreante em mundiais, Clarice superou a atleta na Mongólia na decisão com um belo ippon quando restavam 2 minutos e cinco segundos para o fim do combate. Ainda tímida, comemorou com discrição, apenas com o punho da mão direita cerrado.



Antes da decisão, Clarice havia superado outras quatro rivais. Na semifinal contra Devi Huidrom, ela teve de buscar forças para virar um combate que perdia por um wazari. Acertou a pegada e projetou a oponente ao chão, virando com ippon.



A judoca ainda havia superado a espanhola Beorlegui Oses, também por ippon, a casaque Gulkhan Shyngghyskhan e a húngara Viktoria Kiss, ambas com wazari. Na mesma modalidade, Sarah Mendes caiu na segunda luta e não chegou nem perto da disputa das medalhas.



No masculino, a melhor marca foi de Victor Hugo Silva, que fechou o dia na sétima colocação na categoria até 50kg. Depois de ganhar duas vezes, ele caiu nas quartas de final e na repescagem pelo bronze. Ele vencia o italiano Francesco Crocciani por duas punições, mas acabou se descuidando e levando o ippon.

