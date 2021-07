Brasil x Zâmbia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (27) contra a Zâmbia, às 08h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O duelo acontece no Estádio de Saitama, em Saitama, no Japão. O Grupo Globo (TV Globo - TV Verdes Mares - e SporTV) transmite a partida ao vivo.

A partida é decisiva para as brasileiras. Além da classificação, o Brasil busca a liderança do Grupo F. As comandadas de Pia Sundhage estão empatadas em número de pontos (4) com a Holanda, mas é superado no saldo de gols (7x5).

Palpites

Adversária perigosa

Adversário do Brasil na última rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Zâmbia é letal ofensivamente. A seleção já anotou sete gols nas olimpíadas, todos anotados pela atacante Banda. A atleta marcou três vezes contra Holanda - na derrota por 10 a 3 - e China - no empate em 4 a 4.

Legenda: Goleira Bárbara foi alvo de críticas após o empate contra a Holanda Foto: Sam Robles/CBF

Eficiência defensiva

Enfrentando uma equipe letal no setor ofensivo, o Brasil precisará demonstrar eficiência defensiva, para evitar sofrer gols e fazer frente à Holanda no somatório do saldo de gols.

Principal alvo de críticas da Seleção Brasileira, a goleira Bárbara deverá seguir no time principal. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (25), a técnica Pia Sundhage saiu em defesa da arqueira e ressaltou que necessita de uma atleta experiente.

Pia Sundhage Técnica do Brasil "Se você olhar o primeiro jogo da Bárbara (goleada por 5 a 0 sobre a China), ela nos salvou algumas vezes. Contra a Holanda, teve bons momentos também. Você precisa de uma goleira experiente, e não sou fã de mudar uma goleira durante o torneio"

FICHA TÉCNICA | ONDE ASSISTIR, HORÁRIO E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil x Zâmbia - 3ª RODADA DO GRUPO F DOS JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (JAP)

Data: 27/07/2021 (terça-feira)

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Globo (TV Verdes Mares) e SporTV

Provável escalação ( Brasil ): Bárbara; Poliana, Rafaelle, Bruna Benites e Tamires; Formiga, Andressinha, Debinha e Marta; Ludmilla e Bia Zaneratto. Técnica : Pia Sundhage.

): Bárbara; Poliana, Rafaelle, Bruna Benites e Tamires; Formiga, Andressinha, Debinha e Marta; Ludmilla e Bia Zaneratto. : Pia Sundhage. Provável escalação (Zâmbia): Nali; Mweemba, Musase, Wilombe e Siamfuko; Chanda, Lubandji e Lungu; Banda, Kundananji e Chitundu. Técnico: Bruce Mwape.