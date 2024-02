Brasil x Venezuela: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira Sub-23 volta a jogar nesta quinta-feira (8) pelo Pré-Olímpico de futebol. O adversário é a Venezuela, time da casa, às 20 horas (horário de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

A partida é válida pelo quadrangular final e é decisiva para a Seleção Brasileira. O time de Ramon Menezes precisa vencer para ainda ter chances de ficar com uma das duas vagas nas Olimpíadas de Paris 2024.

Na estreia, o Brasil perdeu para o Paraguai por 1 a 0 e se perder estará eliminado. Na última rodada, no domingo (11), a equipe enfrentará a Argentina.

O Paraguai lidera o quadrangular com 3 pontos, seguido de Venezuela e Argentina, com 1, e o Brasil, que ainda não pontuou.

Onde Assistir

SporTV transmite o jogo

Palpites

Confiança

Depois da estreia no quadrangular final do Pré-Olímpico, em que foi superada pelo Paraguai por 1 a 0, a Seleção Brasileira mira os dois próximos adversários e reforça o discurso de que a classificação para os Jogos de Paris depende só do próprio esforço. Se vencer a Venezuela, na quinta-feira (8), e a Argentina, no domingo (11), a equipe garantirá vaga na Olimpíada.

Para os jogadores, o tropeço contra o Paraguai já ficou distante e o foco agora é o confronto com os venezuelanos. A confiança permanece em alta.

“Temos todas as condições de buscar essa vaga. Dependemos de nós mesmos e vamos com tudo para o jogo com a Venezuela. Sabemos que se trata de um adversário difícil, ainda mais atuando em casa, e que faz uma ótima campanha na competição. Mas acreditamos na nossa reação”, disse o meia Alexsander.

“Otimismo sempre. Todos aqui estão focados e vamos atrás desses três pontos”, disse Marquinhos, que entrou no decorrer da partida contra o Paraguai.

Prováveis Escalações

BRASIL:

Mycael; Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos e Guilherme Biro; Marquinhos, John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes

VENEZUELA:

Rodriguez; Uzcategui, Vivas, Rivas, Ruiz, Faya, Martinez, Segovia, Lacava, Bolivar. Técnico: Carlos Saguier