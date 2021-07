Brasil x Quênia no vôlei de praia feminino das Olimpíadas; veja horário e onde assistir

Se a noite de sexta-feira (23) foi a estreia da dupla feminina do vôlei de praia Ágatha e Duda, este domingo (25) é a vez de Ana Patricia e da cearense Rebecca entrarem em quadra. A partida irá acontecer às 23h, pelo horário de Brasília, contra as competidoras de Quênia, Makokha e Khadambi.

Na sexta-feira, Ágatha e Duda trouxeram uma vitória para o Brasil contra a Argentina, de 2 a 0, contra a dupla Ana Gallay e Fernanda Pereyra.

Onde Assistir

As transmissões das Olimpíadas de Tóquio poderão ser acompanhadas pelos canais do Grupo Globo. A TV Globo exibirá mais de 200 horas de programação ao vivo.

O conteúdo também estará aberto no GE e no Globoplay. O SporTV terá quatro canais destinados à cobertura das competições, com mais de 840 horas de transmissão.

Próximos jogos do vôlei de praia feminino

Brasil x Quênia: domingo (25), às 23h (horário de Brasília), com Ana Patricia/Rebecca

domingo (25), às 23h (horário de Brasília), com Ana Patricia/Rebecca Brasil x China: terça-feira (27), às 10h (horário de Brasília), com Ágatha/Duda

terça-feira (27), às 10h (horário de Brasília), com Ágatha/Duda Brasil x Letônia: terça-feira (27), às 23h (horário de Brasília), com Ana Patrícia/Rebecca

terça-feira (27), às 23h (horário de Brasília), com Ana Patrícia/Rebecca Brasil x Canadá: quinta-feira (29), às 9h (horário de Brasília), com Ágatha/ Duda

quinta-feira (29), às 9h (horário de Brasília), com Ágatha/ Duda Brasil x Estados Unidos: sexta-feira (30), às 21h (horário de Brasília), com Ana Patrícia/Rebecca

Duplas brasileiras

Em Tóquio, o Brasil está sendo representado por duas duplas femininas na seleção, temos Ana Patrícia e Rebecca e Ágatha e Duda, que já conquistou as finais do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Vôlei de praia nas Olimpíadas

A dupla Ágatha e Duda está no Grupo C juntamente com as argentinas Gallay/Pereyra, as canadenses Bansley/Brandie e as chinesas Wang/Xia. Já Ana Patricia e Rebecca jogam no Grupo D, com as estadunidenses Claes/Sponcil, as letãs Kravcenoka/Graudina e as quenianas Makokha/Khadambi.

Após as quatro duplas se enfrentarem, os dois melhores times, assim como os dois melhores terceiros colocados de cada chave avançarão para as oitavas de final.