O primeiro finalista da Copa América de 2021 é definido nesta segunda-feira (5), com o duelo entre Brasil e Peru. A reedição da decisão do torneio de 2019, também realizado em solo brasileiro, ocorre às 20h (de Brasília), no Engenhão, Rio de Janeiro/RJ, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

O confronto marca a 2ª partida entre as seleções na atual edição da competição continental. Pela fase de grupos, o Brasil aplicou 4 a 0 no mesmo estádio, pela 2ª rodada. Dessa vez, em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

No caminho até a semifinal, a equipe comandada pelo técnico Tite eliminou o Chile nas quartas, com placar de 1 a 0. Já o Peru avançou frente ao Paraguai após empate em 3 a 3, com triunfo por 4 a 3 nas penalidades.

A equipe nacional que avançar terá pela frente o vencedor da outra chave: Argentina ou Colômbia. Os times se enfrentam na terça (6), às 22h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF.

Palpites

Transmissão do jogo do Brasil

A partida será transmitida ao vivo pelos canais do SBT e da ESPN, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Lodi; Casemiro, Fred e Paquetá; Neymar, Richarlison e Firmino.

Técnico: Tite.

Peru: Gallese; Trauco, Abram, Callens, Araujo e Lora; Yotún, Tapia e Cueva; Raziel Garcia e Lapadula.

Técnico: Ricardo Gareca.

Estratégias

O técnico Tite fez mistéro para definir a escalação do Brasil por conta da expulsão do atacante Gabriel Jesus no último confronto. O treinador também perdeu o lateral esquerdo Alex Sandro, com desconforto muscular. Assim, fechou os treinos e ressaltou uma exigência pela boa atuação para avançar de fase.

"As duas equipes têm tradição de enfrentamento. Fizemos final, fase de grupos, Eliminatórias. Mas termina qualquer observação a partir daí, de prognóstico. Tudo é diferente, realidades, equipes, jogo "mata", nível de exigência muito alto. É jogar melhor para passar", declarou.

No Peru, a comissão técnica perdeu o atacante Carrillo, também por cartão vermelho. Com baixa no ataque, a preocupação de comandante Ricardo Gareca é na defesa, principalmente por conta da goleada sofrida na fase de grupos para o Brasil.

"É uma questão a se melhorar, e isso tem a ver com a equipe toda, não um setor particular. Lógico que existem setores com mais responsabilidades. Mas acho que é um todo que temos que melhorar", analisou. Brasil x Peru

Estádio: Engenhão, na Rio de Janeiro/RJ

Engenhão, na Rio de Janeiro/RJ Horário: 20h (de Brasília) desta segunda-feira (5)

20h (de Brasília) desta segunda-feira (5) Árbitro : Roberto Tobar (CHI)

: Roberto Tobar (CHI) VAR: Delis Lopez (PAR)