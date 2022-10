Brasil x Noruega: onde assistir, horário e escalações do jogo da Seleção Brasileira feminina

A Seleção Brasileira feminina terá mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2023. O adversário será a Noruega, no Estádio Ullevaal, em Oslo.

Onde assistir

SporTV

Prováveis escalações:

Brasil: Leticia; Tamires, Rafaelle, Katchellen; Antônia, Adriana, Duda Francelino, Ary Borges, Jaqueline, Debinha, Bia Zaneratto.

Técnica: Pia Sundhage

Noruega: Mikalsen; Lund, Bergsvand, Mjelde, Hansen, Reiten, Engen, Maanum, Josendal, Haug.

Técnica: Hege Riise

Data e horário:

07/10/2022, às 14h

Local:

Estádio Ullevaal, em Oslo (NOR)