Brasil x EUA na final do vôlei feminino: veja horário, onde assistir e campanhas

A medalha de ouro no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio será decidida no maior clássico mundial. Brasil x Estados Unidos se enfrentam na madrugada deste domingo (8), às 1h30min (horário de Brasília), na Arena Ariake, em Tóquio, no Japão. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV.

Será a reedição das finais de Pequim (2008) e Londres (2012). Nas duas ocasiões, as brasileiras venceram e ficaram com o ouro. Desta vez, porém, o favoritismo está do lado das americanas, que venceram a Liga das Nações deste ano justamente na final contrao Brasil.

Com três pratas e dois bronzes no vôlei feminino, a seleção dos Estados Unidos está em ótimo momento e chega invicta até a final, vencendo cinco dos sete jogos até aqui por 3 a 0. A expectatova é de quebrar o tabu Olímpico em Tóquio.

O Brasil também faz boa campanha, estando invicto até aqui, e tendo perdido apenas quatro sets em sete partidas.

Brasil x EUA na final do vôlei feminino

Veja horário, local, onde assistir e campanhas

Local: Arena Ariake, em Tóquio, no Japão

Arena Ariake, em Tóquio, no Japão Horário: 1h30min (horário de Brasília)

1h30min (horário de Brasília) Transmissão: TV Globo e SporTV

Campanha do Brasil

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 República da Coreia

Fase de grupos: Brasil 3 x 2 República Dominicana

Fase de grupos: Brasil 0 x 3 Japão

Fase de grupos: Sérvia 1 x 3 Brasil

Fase de grupos: Brasil 3 x 0 Quênia

Quartas de final: Brasil 3 x 1 ROC

Semifinal: Brasil 3 x 0 República da Coreia

Campanha dos EUA

Fase de grupos: EUA 3 x 0 Argentina

Fase de grupos: China 0 x 3 EUA

Fase de grupos: EUA 3 x 2 Turquia

Fase de grupos: EUA 0 x 3 ROC

Fase de grupos: EUA 3 x 2 Itália

Quartas de final: República Dominicana 0 x 3 EUA

Semifinal: Sérvia 0 x 3 EUA