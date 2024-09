Brasil x Croácia pela Copa do Mundo de Futsal: confira horário e onde assistir

O Brasil continua sua caminhada na Copa do Mundo de Futsal nesta terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), contra a Croácia, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O confronto será disputado no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão.

A Seleção brasileira iniciou a competição de forma histórica, aplicando uma goleada de 10 a 0 sobre a seleção de Cuba. A equipe liderada pelo pivô Pito, atual melhor jogador do mundo da modalidade, se vencer a Croácia garantirá vaga para as oitavas de final do torneio. Já a equipe europeia perdeu na estreia para a Tailândia por 2 a 1 e busca se recuperar na competição.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do: SporTV, CazéTV (YouTube), além do streaming FIFA+.

FICHA TÉCNICA BRASIL X CROÁCIA