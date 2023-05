Brasil x China pela Liga das Nações feminina de vôlei; veja horário e onde assistir

A Seleção Brasileira feminina de vôlei estreia nesta quarta-feira (31) na Liga das Nações de vôlei feminino. Em sua primeira partida na competição, as meninas do Brasil vão enfrentar a China. O jogo será realizado na cidade de Nagoia, no Japão, e as duas equipes entram em quadra às 6h (horário de Brasília).

Nesta temporada, a Seleção busca o seu primeiro título da Liga. Todos os jogos são importantes, pois, a cada partida, a seleção vai somando ou perdendo pontos no ranking, que é o segundo critério para garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A outra maneira é pela disputa do Pré-Olímpico, que vai ocorrer em setembro. Caso não consiga a classificação pela competição, o Brasil vai precisar estar bem posicionado no ranking para se garantir nas Olimpíadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV2.

PALPITE PARA O JOGO

BRASIL x CHINA | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada da Liga das Nações feminina de vôlei

Local: Nagoia, Japão

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 6h (de Brasília)