Brasil x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Copa América inicia os confrontos das quartas de final nesta sexta-feira (2), com o duelo entre Brasil e Chile. A partida ocorre às 21h (de Brasília), no Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ, com transmissão em tempo real do Diário do Nordeste.

O confronto vale vaga nas semifinais da competição continental. Em caso de empate no tempo regulamentar, há prorrogação. Na persistência da igualdade, a decisão será nos pênaltis.

A equipe nacional que avançar terá pela frente o vencedor da outra chave: Peru ou Paraguai. Os times se enfrentam no mesmo dia, mas às 18h, no estádio Olímpico, em Goiânia/GO.

Palpites

inter@

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelos canais do SBT e da ESPN, com tempo real do Diário do Nordeste.

Escalação

Brasil: Éderson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Lodi; Casemiro, Fred e Paquetá; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.

Técnico: Tite.

Chile: Bravo; Sierralta, Medel, Isla e Mena; Pulgar, Vidal e Aránguiz; Sánchez, Brereton e Vargas.

Técnico: Martin Lasarte.

Estratégias

O técnico Tite fez mistéro para definir a escalação do Brasil e não autorizou o acompanhamento dos últimos treinos da equipe. Em coletiva, ressaltou o peso do confronto frente ao atual campeão da Copa América.

"Estou pensando neste jogo, em Copa América, em poder merecer mais que o adversário, de reconhecer virtudes de um adversário, um bicampeão da Copa América contra o ultimo campeão da competição. Tem uma grandeza do jogo", declarou o comandante.

No lado chileno, a comissão técnica ganhou reforços como o atacante Sánchez, da Internazionale-ITA. O atleta se lesionou nas últimas rodadas. Para além da formação incial, a preocupação é como deter Neymar, principal astro do Brasil.

"Se eu tivesse a receita exata (para marcar Neymar), seria muito fácil, mas não há receita exata. É relativo. Sou um daqueles que entende de futebol em nível de grupo. Vai depender do desempenho de nossa equipe como um conjunto se conseguirmos deter Neymar", declarou Lasarte.

Brasil x Chile

Estádio: Engenhão, na Rio de Janeiro/RJ

Horário: 21h (de Brasília) desta sexta-feira (2)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

VAR: Andrés Cunha (URU)