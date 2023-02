Brasil x Canadá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil entra em campo neste domingo (19) para enfrentar o Canadá no torneio SheBelieves Cup. A competição é preparatória para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. O duelo será às 20h30 (de Brasília), em Nashville, nos Estados Unidos.

Sob comando de Pia Sundhage, a seleção brasileira venceu o Japão na estreia e vai busca da segunda vitória. Marta, que retornou aos gramados após quase 11 meses, deve retornar aos poucos. A camisa 10 foi a responsável pela jogada que terminou no gol de Debinha, diante do time japonês.

Do outro lado, o Canadá tenta o primeiro resultado positivo após ser derrotado pela seleção americana na estreia.

"Acredito que teremos um jogo similar como aquela que jogamos em novembro. Se comparar com o jogo que o Canadá fez contra os Estados Unidos, é claro que será um duelo bem competitivo. Elas são boas no jogo aéreo, então é importante tentar marcar essa bola um pouco mais alto e, ao mesmo tempo, acho que precisamos manter mais a posse de bola. No jogo tático, precisamos desafiar a linha e criar chances. Esse balanço será importante, para que a gente mantenha a posse de bola por mais tempo e ache o momento certo para o passe final", disse a técnica do Brasil.

ONDE ASSISTIR

Sportv

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Lorena; Bruninha, Rafaelle, Tainara e Tamires; Júlia Bianchi, Kerolin, Geyse e Adriana; Bia Zaneratto e Debinha. Técnica: Pia Sundhage.

Canadá - Kailen Sheridan, Ashley Lawrence, Kadiesha Buchanan, Vanessa Gilles e Allysha Chapman; Jessie Fleming, Julia Grosso, Adriana Leon e Janine Bechie; Christine Sinclair e Jordyn Huitema. Técnica: Bev Priestman.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Canadá

Data e hora: 19/02, às 20h30 (de Brasília)

Local: Geodis Park (EUA)