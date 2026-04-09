Brasil terá nove árbitros na Copa do Mundo de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o Brasil será o país com maior número de representantes na arbitragem da Copa do Mundo FIFA 2026. A lista foi divulgada nesta quinta-feira (9) pela FIFA e reforça o protagonismo da arbitragem brasileira no cenário internacional.

Ao todo, o Brasil terá nove profissionais atuando no Mundial, sendo três árbitros de campo e seis assistentes. Com isso, o país lidera o ranking de representatividade entre todas as nações participantes da competição.

Os árbitros selecionados são:

Raphael Claus,

Ramon Abatti Abel e

Wilton Pereira Sampaio.

Já o grupo de assistentes conta com Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski Marques, que atuará no VAR.

Legenda: Wilton Pereira Sampaio é árbitro FIFA e já apitou partidas da Copa do Mundo de 2022 Foto: Adrian DENNIS / AFP

A presença recorde é vista como resultado do trabalho desenvolvido pela arbitragem nacional nos últimos anos, com foco em preparação física, qualificação técnica e alinhamento com os padrões internacionais. A entidade destaca que o feito simboliza a confiança da FIFA na qualidade dos árbitros brasileiros e no avanço da profissionalização do setor.

Além do reconhecimento internacional, a marca histórica reforça o momento de evolução da arbitragem no país, que recentemente passou por mudanças estruturais e segue investindo em tecnologia e capacitação para elevar ainda mais o nível das competições nacionais.