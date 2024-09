Brasil tem três indicações à Bola de Ouro no futebol feminino; confira

A atacante Gabi Portilho (Corinthians) e a zagueira Tarciane (Houston Dash), além do técnico da seleção brasileira Arthur Elias foram indicados ao Bola de Ouro no futebol feminino. As atletas concorrem para melhor jogadora junto com outras 28 concorrentes, enquanto o brasileiro foi indicado como Técnico do Ano. A premiação foi criada pela France Football.

A Bola de Ouro do futebol feminino foi criada em 2018. De lá para cá, apenas duas brasileiras haviam sido indicadas. No entanto, nenhuma ficou entre as três finalistas. Apenas Marta chegou perto, quando alcançou a quarta colocação em 2018. Em 2023, Debinha ficou ente as 30 concorrentes e terminou em 28º.

Dez prêmios serão distribuídos no evento, que reúne também os escolhidos como melhores jogadores da temporada 2023/24 também no masculino. Messi e a espanhola Aitana Bonmatí foram as escolhidas na última edição. Em 2024, as novidades ficam pela criação das categorias de melhor técnico no futebol masculino e feminino.

CONFIRA LISTA DE INDICADAS À BOLA DE OURO FEMININA:

Ada Hegerberg, NOR (Lyon) Alexia Putellas, ESP (Barcelona) Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars) Aitana Bonmatí, ESP (Barcelona) Barbra Banda, ZAM (Orlando Pride) Caroline Graham Hansen, NOR (Barcelona) GABI PORTILHO, BRA (Corinthians) Giulia Gwinn, ALE (Bayern de Munique) Ewa Pajor, POL (Barcelona) Glodis Viggosdottir, ISL (Bayern de Munique) Grace Geyoro, FRA (PSG) Khadija Shaw, JAM (Manchester City) Lauren Hamp, ING (Manchester City) Lauren James, ING (Chelsea) Lea Schüller, ALE (Bayern de Munique) Lindsey Horan, EUA (Lyon) Lucy Bronze, ING (Chelsea) Mallory Swanson, EUA (Chicago Red Stars) Manuela Giugliano, ITA (Roma) Marie-Antoinette Katoto, FRA (PSG) Mariona Caldentey, ESP (Barcelona) Mayra Ramírez, COL (Chelsea) Patri Guijarro, ESP (Barcelona) Salma Paralluelo, ESP (Barcelona) Sophia Smith, EUA (Portland Thorns) Sjoeke Nüsken, ALE (Chelsea) Tabitha Chawinga, ZAM (Lyon) TARCIANE, BRA (Houston Dash) Trinity Rodman, EUA (Washington Spirit) Yui Hasegawa, JAP (Manchester City)

CONCORRENTES NA CATEGORIA TÉCNICO (A) DO ANO: