Brasil sofre, mas vence Colômbia de virada e mantém 100% na Copa América

O Brasil teve nesta quarta-feira (23) o primeiro grande teste na Copa América. E sofreu bastante. Encarou uma forte marcação da Colômbia, levou um gol logo no início, penou para empatar e só virou aos 54 minutos do segundo tempo. A seleção continua com 100% de aproveitamento no Grupo B, com 9 pontos após 3 partidas.

Os planos da equipe se complicaram aos 9 minutos de jogo. Foi quando a Colômbia saiu na frente, com um golaço: Cuadrado cruzou na direita e Luis Díaz, atrás da marcação, acertou um voleio, sem chances para Weverton.

O gol permitiu à Colômbia maior conforto dentro da proposta de jogo. O técnico Reinaldo Rueda montou duas linhas de quatro e passou a se defender bem atrás. Dava campo para o Brasil até a intermediária, mas dali em diante era muito difícil passar.

Reação

A dificuldade de impor o jogo teve outra consequência para a Seleção: o nervosismo. Tite, então, mudou no intervalo. Colocou Firmino no lugar de Everton Ribeiro. Com isso, o jogador do Liverpool se aproximou mais de Neymar pelo meio e Gabriel Jesus, na direita, e Richarlison, na esquerda, passaram a ficar bem abertos.

A seleção passou a "martelar", teve duas boas chegadas com Neymar, um chute de Danilo para fora e algumas investidas pelos lados. Tite mudou de novo, na tentativa de deixar o time mais ofensivo. Trocou um lateral mais marcador, Alex Sandro, por um que joga mais avançado, Renan Lodi.

Legenda: A partida entre Brasil e Colômbia deve clima quente e muita discussão em campo Foto: Carl de Souza / AFP

O gol foi em jogada da dupla que havia entrado antes. Rena Lodi cruzou, Firmino cabeceou e contou com a falha de Ospina. Como no início do lance a bola havia tocado em Nestor Pitana, o árbitro esperou o VAR checar o lance para confirmar o gol, o que motivou bastante reclamação dos colombianos, depois de sete minutos.

Depois disso, o jogo teve muita catimba, muita reclamação, e pouco de bola rolando. Mas ainda deu tempo de o Brasil virar. Aos 54 minutos, Neymar cobrou escanteio e Casemiro aproveitou o vacilo da defesa para marcar de cabeça.

Ficha técnica

Brasil 2x1 Colômbia

Gols: Luis Díaz, aos 9 minutos do primeiro tempo. Firmino, aos 32, e Casemiro, aos 54 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Alex Sandro, Everton Ribeiro, Cuadrado, Marquinhos.

Árbitro: Nestor Pitana (ARG).

Local: Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Renan Lodi); Casemiro, Fred (Lucas Paqueta) e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus (Gabriel Barbosa), Richarlison (Everton Cebolinha) e Neymar. Técnico: Tite.

Colômbia: Ospina; Munõz, Davinson Sánchez, Mina e Tesillo; Uribe, Barrios, e Cuadrado; Luis Díaz (Murillo), Borré (Cuellar) e Borja (Zapata). Técnico: Reinaldo Rueda.