Brasil inicia Jogos Paralímpicos de Tóquio com quatro medalhas na natação

O Brasil iniciou os Jogos Paralímpicos de Tóquio com desempenho positivo nesta quarta-feira (25). Na abertura das provas de natação, a delegação brasileira garantiu quatro medalhas.

Os pódios foram garantidos com o ouro de Gabriel Bandeira (100m Borboleta/S14), a prata de Gabriel Araújo (100m Costas/S2), além dos bronzes de Phelipe Rodrigues (50m Livre/S10) e Daniel Dias (200m Livre/S5). O desempenho deixa o país na 7ª posição do quadro de medalhas.

Legenda: Gabriel Araújo conquistou uma medalha de prata na natação para o Brasil Foto: Miriam Jeske / CPB

Vale ressaltar que a abertura das Paralimpíadas ocorreu na terça (24) e as provas seguem até o dia 5 de setembro. O Brasil possui 234 atletas inscritos e compete em 20 dos 22 esportes presentes.

Legenda: O brasileiro Daniel Dias é o nadador paralímpico mais vencedor da história Foto: Alê Cabral / CPB

Legenda: Phelipe Rodrigues ganhou a medalha de bronze nas Paralimpíada de Tóquio Foto: Alê Cabral / CPB

Marcas históricas

As primeiras provas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio registraram feitos históricos para o Brasil. Com apenas 21 anos, Gabriel Bandeira faturou o ouro e o recorde paralímpico nos 100m Borboleta/S14. O nadador iniciou na modalidade apenas em 2020 e vive uma ascensão meteórica.

No lado da experiência, com 33, a lenda Daniel Dias segue implacável no esporte. Com o bronze nos 200m Livre/S5, mantém a escrita de subir ao pódio desde os Jogos de 2008. Ao todo, são São 14 ouros, sete pratas e quatro bronzes - um dos maiores vencedores de todos os tempos.