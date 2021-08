Brasil fica sem medalha, e Japão faz dobradinha no skate park feminino nas Olimpíadas de Tóquio

O Japão continua como o país a ser batido no skate olímpico. Nesta quarta-feira (4), a disputa feminina do park foi vencida pela atleta da casa Sakura Yosozumi, 19. Kokana Hiraki, 12, levou a prata, e a britânica Sky Brown, 13, ficou com a medalha de bronze.

Havia uma expectativa de que o pódio poderia ser ainda mais jovem do que o da modalidade street nas Olimpíadas de Tóquio (com média de idade das medalhistas de 14 anos), mas isso não aconteceu. A média ficou em 14,7.

As brasileiras Dora Varella, 20, e Yndiara Asp, 23, inverteram as posições da classificação, com Dora terminando em sétimo, e Yndiara, em oitavo. Elas sofreram quedas em duas de suas três voltas na decisão.

Ao fim de suas participações olímpicas, se abraçaram na pista. Isadora Pacheco, 16, a mais nova dos skatistas brasileiros do park, terminou na décima posição.

O Brasil volta a competir ainda nesta quarta, às 21h (horário de Brasília), com Luiz Francisco, Pedro Barros e Pedro Quintas no park masculino.

