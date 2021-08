Ana Marcela Cunha é ouro na maratona aquática feminina! A baiana levou um ouro histórico na noite desta terça-feira no Brasil (quarta-feira em Tóquio) nos 10km no Odaiba Marine Park com o tempo de 1h59min30s08.

A baiana fez uma prova muito consistente, sempre entre as primeiras colocadas, mas na reta final da prova assumiu a liderança para garantir a medalha de ouro.

"Finalmente. Acho que, por mais nova que fui em 2008, foi minha primeira Olimpíada. Querendo ou não, um quarto ciclo olímpico, vindo de uma não classificação, uma frustação no Rio e amadurecimento muito grande para chegar até aqui. O que posso dizer é acredite nos seus sonhos, dê tudo de si. Eu acredito e acreditei nisso. Sonhava muito com uma medalha olímpica e teria gostinho especial ser campeã olímpica", disse ela, em entrevista ao Sportv.

A holandesa Sharon van Rouwendaal, ouro na Rio 2016, levou a medalha de prata. O bronze terminou nas mãos da australiana Kareena Lee. Legenda: Ana Marcela Cunha fez uma prova consistente do início ao fim, assumindo a liderança na reta final da prova e garantindo o ouro Foto: Jonne Roriz/COB

O pódio da maratona aquática feminina Ana Marcela Cunha (Brasil): 1h59m30s8

Sharon van Rouwendaal (Holanda): 1h59m31s7

Kareena Lee (Austrália): 1h59m32s5 2ª Medalha

Foi a segunda medalha do país em provas de maratona aquática nas Olimpíadas desde que o evento foi incluído em Pequim 2008. Em 2016, Poliana Okimoto havia levado o bronze no Rio de Janeiro.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte