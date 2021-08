Alison e Álvaro perdem, e vôlei de praia não terá medalha pela 1ª vez em Olimpíadas

O Brasil não tem mais chance de medalhas no vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio. Alison e Álvaro Filho foram eliminados nesta quarta-feira do vôlei de praia masculino, eles que eram a última esperança de medalha do Brasil na modalidade.

Antes, Bruno e Evandro tinham caído nas oitavas de final, assim como Ágatha e Duda, e Ana Patrícia e Rebecca pararam nas quartas.

Os brasileiros perderam para os letões Martin Plavins e Edgar Tocs por 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/19.

A dupla brasileira errou demais durante a partida e em momentos cruciais da partida, sendo derrotada com surpreendente facilidade.

Os adversários na semifinal são os noruegueses Anders Mors e Christian Sorum, campeões do Circuito Mundial de 2018 e 2019 e um dos principais favoritos ao pódio.

Histórico

Na história das Olimpíadas, o Brasil conquistou 13 medalhas, sendo o país que mais vezes foi ao pódio na modalidade.

O Brasil sempre esteve representado entre os três melhores do vôlei de praia desde os Jogos de Atlanta em 96, quando a modalidade foi incluída no programa olímpico.