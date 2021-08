Karen Jonz volta como comentarista do skate park e viraliza novamente com falas engraçadas

A skatista brasileira Karen Jonz, que fez sucesso com comentários autênticos nas competições do skate street nas Olimpíadas de Tóquio, retornou para as rodadas do skate park nesta terça-feira (3) e já repetiu suas "pérolas". Três brasileiras estrearam na modalidade e duas avançaram à final.

Comentando as eliminatórias do feminino, ela explicou de forma engraçada o nome de um obstáculo. "Ali no meio, esse obstáculo redondo a gente chama de teta. Parece uma bunda, mas a gente chama de teta. O nome dele é teta. Quando vocês ouvirem falando, é isso mesmo", soltou a skatista durante a transmissão do SporTV.

A tetracampeã mundial ainda fez um comentário parecido com o que viralizou no street, quando ela falou que a australiana Hayley Wilson "xerecou no campeonato" ao levar uma queda de perna aberta no corrimão.

Jonz comentava a atuação da skatista do Japão, Misugu Okamato, que se classificou em primeiro para a final, quando disparou: "Já chegou colocando a xereca na mesa", na noite desta terça-feira.

Nas redes sociais, a reação dos internautas foi imediata e gerou memes. "Karen precisa de um programa na grade do SporTV imediatamente", escreveu um usuário.

Alô para Letícia Bufoni

Karen ainda mandou um beijo para Letícia Bufoni, que competiu no skate street feminino, mas não se classificou à final, que teve Rayssa Leal com a prata.

"A Letícia Bufoni está assistindo a gente. Falei com ela antes da transmissão, e ela pediu para mandar um beijo. Um beijo, Letícia. Ela que está aí nas redes sociais o tempo inteiro, se vocês acompanham e sabem do que eu estou falando", comentou.