Brasil fecha segundo dia com mais 4 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio; confira os ganhadores

O Brasil repetiu o desempenho da estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e garantiu mais quatro medalhas nesta quinta-feira (26), no segundo dia de competições no Japão. Ao todo, a delegação brasileira esteve oito vezes no pódio e ficou na 10ª colocação geral do evento.

As últimas medalhas foram as pratas de Jovane Guissone (Esgrima) e Rodolpho Riskalla (Adestramento Classe 4 de Hipismo), além dos bronzes de Daniel Dias (100m Livre/S5) e do time de revezamento 4x50m livre, formado por Patrícia Santos, Daniel Dias, Joana Maria e Talisson Glock.

Legenda: O brasileiro Jovane Guissone foi superado pelo russo Alexander Kuzyukov e ficou com a prata na esgrima Foto: Miriam Jeske / CPB

Natação no topo

Até o momento, a modalidade de maior sucesso do Brasil na Paralimpíada é a natação. Das oito medalhas, seis são no esporte, sendo um ouro, uma prata e quatro bronzes.

Legenda: O Brasil conseguiu a medalha de bronze no revezamento 4x50m livre Foto: Ale Cabral / CPB

O nadador Daniel Dias ampliou o recorde de maior vencedor da história da modalidade nos Jogos. Com 33 anos, chegou em Tóquio como recordista e já faturou mais três pódios, totalizando 28. Na abertura, ficou em 3º lugar nos 200m Livre/S5.

Ranking de medalhas do Brasil na Paralimpíada de Tóquio:

Medalha de Ouro 🥇 Gabriel Bandeira (Natação | 100m Borboleta/S14) Medalha de prata 🥈 Gabriel Araújo (Natação | 100m Costas/S2)

Jovane Guissone (Esgrima)

Rodolpho Riskalla (Hipismo | Adestramento Classe 4) Medalha de bronze 🥉 Daniel Dias (Natação | 100m Livres/S5)

Daniel Dias (Natação | 200m Livres/S5)

Phelipe Rodrigues (Natação | 50m Livre/S10)

Time de Natação (Revezamento 4x50m livre)