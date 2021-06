Brasil enfrenta Venezuela na abertura da Copa América neste domingo (13); veja jogos e onde assistir

A principal competição da Améria do Sul de seleções, a Copa América, terá seu início neste domingo (13) com o confronto entre Brasil x Venezuela, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Ao todo, 10 seleções participarão do torneio sul-americano, separados em dois grupos com cinco países.

O torneio será disputado em quatro cidades do território brasileiro. Brasília (Mané Garrincha), Cuiabá (Arena Pantanal), Goiânia (Estádio Olímpico) e Rio de Janeiro (Maracanã e Nilton Santos) sediarão a Copa América 2021.

Legenda: Atletas da Seleção Brasileira realizaram treinos no CT do São Paulo Futebol Clube Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Seleções participantes e grupos da Copa América

A Copa América terá participação de 10 seleções do continente sul-americano. Os países foram divididos em dois grupos (Grupo A e B) com cinco participantes cada. Os quatro primeiros colocados avançam às oitavas de final.

Grupo A: Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela

Grupo B: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai

A primeira rodada da Copa América será disputada entre os dias 13 (domingo) e 14 (segunda-feira) de junho. O duelo que abre a competição continental será entre Brasil x Venezuela, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (13).

Confira todos os jogos da 1ª rodada da Copa América

Domingo (13)

Brasil x Venezuela, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h

Colômbia x Equador, na Arena Pantenal, em Cuiabá, às 21h

Segunda-feira (14)

Argentina x Chile, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 18h

Paraguai x Bolívia, no Estádio Olímpico, em Goiânia, às 21h

Clique aqui para conferir todos os jogos da Copa América 2021

Onde assistir

Os duelos da Copa América 2021 serão transmitidos ao vivo pela Rádio Verdes Mares, com o Diário do Nordeste acompanhando de Tempo Real.