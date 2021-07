Brasil x Argentina

A final da Copa América de 2021 está definida: Brasil e Argentina se enfrentam neste sábado (10), às 21h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ. É a primeira decisão entre as seleções em 14 anos, a última terminou com título brasileiro em 2007 com triunfo por 3 a 0.

O duelo ocorre em jogo único. Em caso de igualdade, os pênaltis definem quem ergue a taça. Atual campeã, a Seleção Brasileira chegou na finalíssima ao bater o Peru por 1 a 0, enquanto a equipe celeste superou a Colômbia nas penalidades (3x1) após empate de 1 a 1.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelo SBT e a ESPN, com tempo real do Diário do Nordeste.

Neymar x Messi

Na história, será a 6ª vez que os craques Lionel Messi e Neymar irão se enfrentar na carreira. No retrospecto geral, o atacante argentino tem a vantagem de três vitórias contra duas do brasileiro, contando partidas entre seleções e clubes.

O duelo entre os astros foi destacado inclusive no Diario Olé, um dos principais jornais esportivos da Argentina. “Não podíamos morrer sem ver isto: Messi e Neymar cara a cara em uma final”, publicou o veículo nas redes sociais.

Apesar da rivalidade dos países, os atletas são muito próximos e consolidaram uma amizade durante as temporadas no Barcelona, quando formaram trio ofensivo ao lado do uruguaio Luis Suárez. A formação foi desfeita em 2017, ano em que Neymar se transferiu ao Paris Saint-Germain (PSG).

17.11.2010 - Argentina 1x0 Brasil (vitória de Messi)

18.12.2011 - Santos 0x4 Barcelona (vitória de Messi)

09.06.2012 - Argentina 4x3 Brasil (vitória de Messi)

11.10.2014 - Brasil 2x0 Argentina (vitória de Neymar)

10.11.2016 - Brasil 3x0 Argentina (vitória de Neymar)

Escalações

A provável escalação do Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Fred, Casemiro e Paquetá; Everton, Richarlison e Neymar.

Técnico: Tite

A provável escalação da Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; Guido Rodríguez, Lo Celso, De Paul; Messi, Nicolás González e Lautaro Martínez.

Técnico: Lionel Scaloni.

Ausência de Gabriel Jesus

A Conmebol anunciou nesta terça-feira (6) que Gabriel Jesus foi suspenso por duas partidas por causa da expulsão diante do Chile, pelas quartas de final da Copa América. Assim, é desfalque da Seleção Brasileira para a final da competição.

Em comunicado no seu site, a entidade anunciou que o jogador pegou dois jogos de suspensão pelo chute na cara de Mena, lateral chileno, o que lhe rendeu um cartão vermelho imediato no 2º tempo.

Além da suspensão por dois jogos, a Conmebol ainda aplicou uma multa de US$ 5 mil como forma de punição. Nas redes sociais, o astro Neymar defendeu o companheiro. "Triste estar nas mãos de pessoas que tomam essas decisões. Bela analisada que deram. Estão de parabéns", publicou.

Ficha técnica

Brasil x Argentina

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro.

Data: dia 10 de junho, no sábado.

Horário: 21h (de Brasília).