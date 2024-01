Botafogo-SP x Floresta na Copinha: confira horário, onde assistir ao vivo e palpites

O Floresta entra em campo neste sábado (13), às 15h, no Estádio Municipal Amadeu Mosca, em Salto (SP), para enfrentar o Botafogo-SP, no duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes se enfrentam em jogo único.

Na primeira fase, o Verdão da Vila Manoel Sátiro foi o segundo colocado do grupo 18. A equipe comandada por Fábio Caponi conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o SKA Brasil-SP, um empate por 2 a 2 contra o Timon-MA e foi derrotada pelo Atlético-MG por 2 a 0. Já o Botafogo-SP foi o líder do grupo 17 com seis pontos ganhos. A equipe paulista venceu o Fast-AM por 7 a 1 e o América-RN por 2 a 1, enquanto foi derrotada pelo Sfera-SP por 1 a 0.

Por ter campanha pior que o adversário, o Lobo precisou sair de Santana de Parnaíba, cidade na qual realizou todas as partidas da primeira fase, e se deslocar até o município de Salto.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo canal Futebol Paulista, no YouTube.

PALPITE PARA O JOGO

RELACIONADOS DO FLORESTA

Floresta: Wilderk Sales, Cauan Felipe e Carlos; Pedro Fernandes, Rafael Índio, Clennison e Lucio Elionay; Kayky Batista, Davi Castro, Maicon Kauã, Gabriel Aquiraz e Carlos Marinho; Arilson Lima, Vitor Emanuel, Guilherme Piripiri, Anderson Patrick, Audenilson Oliveira, Rodrigo Campos, João Pedro, Gabriel Mamede e Victor Andrade; Emerson Silva, Marley Pereira, Rikelme Lima, Gabriel Negrito, Diogo Mourão, Dagoberto, Natanael Alexandre, Marcos Vinícius e Marcos Paulo. Técnico: Fabio Caponi.

BOTAFOGO-SP x FLORESTA | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo único da segunda fase da Copinha

Local: Estádio Municipal Amadeu Mosca, em Salto (SP)

Data: 13/01/2024 (quinta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)