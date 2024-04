Borussia Dortmund x Atlético de Madrid: Confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Atlético de Madrid medem forças nesta terça-feira (16), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. A partida de ida terminou com vitória do time espanhol pelo placar de 2 a 1. A bola vai rolar às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

A equipe alemã vem de uma vitória contra o Borussia M'gladbach, por 2 a 1, já o time de Madrid venceu o Girona, por 3 a 1, no espanhol. Nas suas respectivas competições nacionais os times vivem momentos parecidos na tabela. O time da casa ocupa a 5ª posição do alemão, enquanto o Atlético de Madrid está na 4ª colocação do espanhol.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Space e Max.

PALPITE

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer e Emre Can; Jadon Sancho, Felix Nmecha e Karim Adeyemi; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzić.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; César Azpilicuelta, Axel Witsel e José Maria Giménez; Nahuel Molina, Marcos Llorente, Koke, Rodrigo de Paul e Rodrigo Riquelme; Antoine Griezmann e Álvaro Morata. Técnico: Diego Simeone.

BORUSSIA DORTMUND X ATLÉTICO DE MADRID | FICHA TÉCNICA

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões

Local: Estádio Signal Iduna Park, em Dortmund.

Data: 16/04/2024 (terça-feira).

Horário: 16 horas (horário de Brasília).