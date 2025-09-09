Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira (9), contra o Bolívia, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

Globo, Sportv, GE TV no YouTube

DESPEDIDA NA 'ALTURA'

Com a classificação para a Copa do Mundo garantida, a Seleção Brasileira se despede do torcedor nestas Eliminatórias em El Alto, a 4.090 metros de altitude. O Brasil está em 2º com 28 pontos e busca manter a colocação, disputando com Uruguai (27) e Equador (26).

O técnico Carlo Ancelotti treinará pela 1ª vez neste tipo de situação e destacou o cuidado que teve em busca de informações para o melhor desempenho da Seleção Brasileira.

A ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores, temos que considerar que há um componente que temos que avaliar, e isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições, não tenho muita experiência. A Seleção, porém, já jogou muitas vezes lá e tem experiência. A ideia que temos é mudar um pouco estratégia e também jogadores.” Carlo Ancelotti Técnico da Seleção Brasileira

Legenda: Ancelotti terá sua primeira experiência como treinador na Altitude nesta terça-feira comandando o Brasil contra a Bolívia Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Assim, o treinador deve fazer 9 mudanças na escalação, em comparação ao time que venceu o Chile no Maracanã na última terça-feira por 3x0.

Uma mudança é forçada, pela suspensão de Casemiro, pelo 3º cartão amarelo. Apenas Alisson e Bruno Guimarães devem ser mantidos no time titular.

Ganharão uma chance: Fabrício Bruno, Alex, Caio Henrique, Andrey Santos, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

Legenda: Luiz Henrique atuou bem entrando no decorrer do jogo contra o Chile e deve ser titular diante da Bolívia Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Para o jogo, Andreas Pereira, recém contratado pelo Palmeiras, será opção, convocado após a lesão de Kaio Jorge.

Sobre o confronto contra a Bolívia na Altitude, Bruno Guimarães comentou:

“É um jogo completamente diferente de um jogo normal. Ao dar um sprint, você demora uns dois minutos para se recuperar, você puxa o ar, e o ar não vem. Eles ganharam praticamente todos os pontos jogando dentro de casa, é uma seleção forte em casa. Temos que estar preparados, controlar o jogo e ficar com a bola, que é o mais importante. Vamos lá para dar o nosso melhor e conquistar os três pontos.”

Bolívia com chances

A Bolívia ainda sonha com a repescagem da Copa do Mundo. Com 17 pontos, a equipe está em 8º na tabela, e busca ultrapassar a Venezuela, que está em 7º com 18 e tem a vaga. A Vinotinto recebe a Colômbia, às 21h30 em Maturín.

Dos 17 pontos da Bolívia, 14 foram conquistados em seus domínios. No palco da partida desta terça, onde a Amarelinha irá jogar pela primeira vez, a La Verde goleou a Venezuela por 4 a 0, venceu a Colômbia por 1 a 0 e o Chile por 2 a 0, além de ter empatado por 2 a 2 com o Paraguai e sem gols com o Uruguai.



Prováveis escalações



Brasil

Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti

Bolívia

Lampe; Medina Román (Rocha), Haquín, Morales e Sagredo; Vaca Moreno, Robson Matheus e Villamil; Miguelito, Fernández e Paniagua . Técnico: Óscar Villegas

Arbitragem

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Assistentes: Miguel Rocha (CHL) e Juan Serrano (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)